Трамп пообіцяв ощасливити Ердогана після питання про санкції

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю пообіцяв зробити президента Реджепа Таїпа Ердогана "щасливим", коли його запитали про скасування санкцій проти Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TRT World.

Трамп спілкувався з журналістами в Білому домі перед від’їздом до Алабами. Кореспондент CNN Türk запитав, чому санкції не були скасовані після того, як Трамп висловив підтримку цьому кроку на саміті НАТО в липні.

"Я завжди буду спілкуватися з президентом Ердоганом. Він мій друг, як ви знаєте. І я завжди буду робити його щасливим", – сказав Трамп у відповідь.

Під час зустрічі з Ердоганом на полях саміту НАТО в Туреччині в липні Трамп заявив, що хоче скасувати санкції за законом CAATSA і "безумовно" розгляне можливість дозволити Анкарі придбати винищувачі F-35.

У 2019 році США виключили Туреччину з програми F-35 після того, як Анкара придбала російську систему протиповітряної оборони С-400. Вашингтон заявив, що ця система становить загрозу безпеці літаків F-35 і несумісна з системами НАТО.

У грудні 2020 року США наклали санкції за законом CAATSA на оборонну промисловість Туреччини та кількох високопосадовців у зв’язку з придбанням С-400.

Туреччина стверджує, що придбала російську систему для задоволення нагальних потреб у протиповітряній обороні після того, як їй було відмовлено у постачанні ракет Patriot американського виробництва, і неодноразово відкидала занепокоєння Вашингтона щодо С-400 та F-35.

Цей спір залишається головною проблемою у відносинах між США та Туреччиною в оборонній сфері, при цьому Анкара прагне скасування санкцій та повернення до програми F-35.

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.