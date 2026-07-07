ЗМІ: Трамп планує розморозити доступ Туреччині до програми винищувачів F-35 

Президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі повідомить турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану про готовність відновити для країни програму, яка дозволить їй придбати винищувачі F-35 після років заборони.

Як пише "Європейська правда", про це газеті New York Times повідомили чотири високопосадовці американської адміністрації.

Туреччина роками наполегливо лобіювала своє повернення до участі в програмі F-35, яке було заморожене під час першої каденції Трампа через придбання Анкарою російських систем С-400.

Згідно з повідомленням NYT, посадовці США розійшлися в думках щодо деталей того, як американський президент намагатиметься обійти законодавчі обмеження Конгресу. Закон CAATSA, як відомо, забороняє будь-який продаж F-35 Туреччині, доки Анкара володіє С-400, з огляду на загрози безпеці для бойових літаків американського виробництва.

Ердоган входить до числа лідерів, якими Трамп найбільше захоплюється, а віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що президент наказав посадовцям адміністрації знайти спосіб забезпечити турецького лідера літаками.

Поки незрозуміло, як саме Трамп планує обійти обмеження Конгресу. Представники адміністрації припустили, що між двома лідерами може відбутися обмін листами з цього питання, щоб розпочати процес.

За словами джерел, турецькі С-400, багато з яких досі перебувають у транспортних контейнерах, можуть бути передані третій стороні. Також тривають розмови про те, щоб зробити системи непрацездатними, можливо, шляхом видалення ключових деталей.

Чотири роки тому обговорювалися питання передачі ракет до С-400 Україні, де їх можна було б використовувати для протидії російським атакам, але ці зусилля провалилися. Здається малоймовірним, що Трамп чи Ердоган захочуть продати Україні потужні російські системи.

Минулого місяця Дональд Трамп допустив, що під саміт НАТО в Анкарі у Вашингтоні можуть ухвалити рішення стосовно продажу Туреччині авіадвигунів чи винищувачів F-35 – після років "заморозки" у зв’язку з купівлею Туреччиною російських систем ППО С-400.

Перед цим ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа планує погодити продаж Туреччині десятків реактивних двигунів на 700 мільйонів доларів, попри заперечення з боку Конгресу.