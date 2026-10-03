Трамп пообещал радовать Эрдогана после вопроса о санкциях

Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал сделать президента Реджепа Тайипа Эрдогана "счастливым", когда его спросили об отмене санкций против Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TRT World.

Трамп общался с журналистами в Белом доме перед отъездом в Алабаму. Корреспондент CNN Türk спросил, почему санкции не были отменены после того, как Трамп выразил поддержку этому шагу на саммите НАТО в июле.

"Я всегда буду общаться с президентом Эрдоганом. Он мой друг, как вы знаете. И я всегда буду делать его счастливым", – ответил Трамп.

Во время встречи с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Турции в июле Трамп заявил, что хочет отменить санкции по закону CAATSA и "безусловно" рассмотрит возможность разрешить Анкаре приобрести истребители F-35.

В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 после того, как Анкара приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400. Вашингтон заявил, что эта система представляет угрозу безопасности самолетов F-35 и несовместима с системами НАТО.

В декабре 2020 года США ввели санкции в соответствии с законом CAATSA в отношении оборонной промышленности Турции и нескольких высокопоставленных чиновников в связи с приобретением С-400.

Турция утверждает, что приобрела российскую систему для удовлетворения неотложных потребностей в противовоздушной обороне после того, как ей было отказано в поставках ракет Patriot американского производства, и неоднократно отвергала опасения Вашингтона относительно С-400 и F-35.

Этот спор остается главной проблемой в отношениях между США и Турцией в оборонной сфере, при этом Анкара стремится к отмене санкций и возвращению в программу F-35.

Подробнее читайте в статье: Подарок для Эрдогана. Может ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции.