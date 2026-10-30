Франція готується до безладів вихідними: на вулиці виведуть 70 тисяч правоохоронців

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про розгортання кількох тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Про це він сказав у четвер, 29 жовтня, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

Нуньєс оголосив про розгортання по всій країні 70 тисяч співробітників поліції, що становить таку ж кількість, як і в суботу, 24 жовтня.

"Підрозділи BRI, RAID, GIGN, кінна поліція та кінологічні підрозділи, а також усі наявні дрони та вертольоти будуть мобілізовані", – акцентував він.

Також за його словами, будуть розгорнуті 26 броньованих машин Centauro, "у тому числі деякі в Парижі".

Як повідомлялося, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій у суботу, 31 жовтня.

Нагадаємо, всупереч новим рішенням у сфері освіти Франції, молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів.

Нуньєс звернувся до міських органів влади із попередженням про високий ризик насильства та правопорушень під час протестів, запланованих на суботу, 31 жовтня.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції