Франция готовится к беспорядкам в выходные: на улицы выведут 70 тысяч правоохранителей

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании нескольких тысяч сотрудников правоохранительных органов во время протестов в субботу, 31 октября.

Об этом он заявил в четверг, 29 октября, сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Нуньес объявил о развертывании по всей стране 70 тысяч сотрудников полиции, что соответствует тому же количеству, что и в субботу, 24 октября.

"Подразделения BRI, RAID, GIGN, конная полиция и кинологические подразделения, а также все имеющиеся дроны и вертолеты будут мобилизованы", – подчеркнул он.

Также, по его словам, будут развернуты 26 бронированных машин Centauro, "в том числе некоторые в Париже".

Как сообщалось, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям в субботу, 31 октября.

Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.

Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции