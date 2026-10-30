Франция готовится к беспорядкам в выходные: на улицы выведут 70 тысяч правоохранителей
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании нескольких тысяч сотрудников правоохранительных органов во время протестов в субботу, 31 октября.
Об этом он заявил в четверг, 29 октября, сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Нуньес объявил о развертывании по всей стране 70 тысяч сотрудников полиции, что соответствует тому же количеству, что и в субботу, 24 октября.
"Подразделения BRI, RAID, GIGN, конная полиция и кинологические подразделения, а также все имеющиеся дроны и вертолеты будут мобилизованы", – подчеркнул он.
Также, по его словам, будут развернуты 26 бронированных машин Centauro, "в том числе некоторые в Париже".
Как сообщалось, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям в субботу, 31 октября.
Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.
Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.
Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции