На півдні Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію в Україну

Близько 9:00 ранку в п’ятницю, 30 жовтня, стався вибух на заводі боєприпасів "Ель-Фарге", що на околиці іспанської Гранади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC.

Служба екстреної допомоги "112" повідомила, що близько 9:00 ранку надійшов перший із численних дзвінків, в якому повідомлялося про гучний вибух у цьому районі. Незабаром після цього було підтверджено, що вибух стався у пороховому цеху.

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Місцева поліція Гранади підтвердила цю інформацію, повідомивши, що вибух стався в зоні обмеженого доступу, де, теоретично, ніхто не повинен перебувати. Рух транспорту не перекривали; дорога, що з’єднує Гранаду з автомагістраллю A-92, відкрита, а співробітники екстрених служб перебувають на території заводу.

О 9:50 ранку Національна поліція підтвердила, що внаслідок вибуху двоє людей отримали легкі травми, зокрема пошкодження слуху. Однак профспілка UGT стверджує, що постраждалих троє. Поліція направила до "Ель-Фарге" саперів (TEDAX) та співробітників різних підрозділів. Було встановлено перший периметр безпеки, а потім – другий, щоб надати допомогу всім, хто її потребує.

Джерела з профспілки UGT повідомили, що вибух стався під час планового випробування на заводі. Профспілка додала, що територія, де стався вибух, була оточена, і поблизу нікого не було.

Після 10:30 служба екстреної допомоги "112" надала більш актуальну інформацію: постраждали троє людей, усі з незначними ушкодженнями слуху. Наразі вони перебувають у лікарні для обстеження. Ті самі джерела додали, що "структурних або серйозних пошкоджень" сусідніх будинків не було.

Джерела, до яких звернулося ABC, підтвердили, що завод, на якому працює приблизно 300 осіб, закрито до кінця дня. Завод належить словацькій компанії MSM Group, а його діяльність оповита таємницею. Співробітники щодня проходять перевірки безпеки та проходять через металошукачі, а також їм заборонено приносити мобільні телефони на територію підприємства.

З моменту вторгнення в Україну ця компанія, що базується в Гренаді, зосередилася переважно на виробництві боєприпасів різних калібрів та компонентів ракет для постачання в Україну. Після років невизначеності, під час яких навіть обговорювалося її закриття, зараз вона явно розширюється.

Це вже другий інцидент на заводі за трохи більше ніж два тижні. 13 жовтня уряд автономної області Андалусія оголосив попередню стадію надзвичайної ситуації після того, як на дорозі поряд перекинулася вантажівка, що перевозила небезпечні мінометні снаряди.

Нагадаємо, пожежа спалахнула пізно увечері 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO неподалік села Горні Верпища в центральній частині країни.

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