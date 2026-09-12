У Болгарії палають склади збройової компанії

У Болгарії ввечері у п’ятницю сталась пожежа на складах боєприпасів виробника зброї EMKO.

Про це повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула приблизно о 23 годині 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO неподалік села Горні Верпища в центральній частині країни.

Фото: Мартін Георгієв, Nova

Займання почалось на одному об’єкті і потім поширилось на два сусідні. Всього у місцевості розташовано 11 складів.

Після початку пожежі пролунало кілька детонацій. Для місцевих мешканців розіслали попередження про загрозу.

На місці подій у той час були лише двоє охоронців, вони не постраждали. До найближчого населеного пункту від складів – близько кілометра.

У суботу на місце планують приїхати міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв і генеральний секретар МВС.

Це вже друга пожежа на об’єктах EMKO за останній місяць. Попередня сталась на виробничих потужностях біля села Беліца.

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