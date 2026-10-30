На юге Испании произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов, поставляющем продукцию в Украину

Около 9:00 утра в пятницу, 30 октября, произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов "Эль-Фарге", расположенном на окраине испанской Гранады.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC.

Служба экстренной помощи "112" сообщила, что около 9:00 утра поступил первый из многочисленных звонков, в котором сообщалось о громком взрыве в этом районе. Вскоре после этого было подтверждено, что взрыв произошел в пороховом цехе.

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Местная полиция Гранады подтвердила эту информацию, сообщив, что взрыв произошел в зоне ограниченного доступа, где, теоретически, никто не должен находиться. Движение транспорта не перекрывали; дорога, соединяющая Гранаду с автомагистралью A-92, открыта, а сотрудники экстренных служб находятся на территории завода.

В 9:50 утра Национальная полиция подтвердила, что в результате взрыва два человека получили лёгкие травмы, в том числе повреждения слуха. Однако профсоюз UGT утверждает, что пострадавших трое. Полиция направила в "Эль-Фарге" сапёров (TEDAX) и сотрудников различных подразделений. Был установлен первый периметр безопасности, а затем – второй, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Источники из профсоюза UGT сообщили, что взрыв произошел во время плановых испытаний на заводе. Профсоюз добавил, что территория, где произошел взрыв, была оцеплена, и поблизости никого не было.

После 10:30 служба экстренной помощи "112" предоставила более актуальную информацию: пострадали три человека, все с незначительными повреждениями слуха. В настоящее время они находятся в больнице для обследования. Те же источники добавили, что "структурных или серьезных повреждений" соседних зданий не было.

Источники, к которым обратилось ABC, подтвердили, что завод, на котором работает около 300 человек, закрыт до конца дня. Завод принадлежит словацкой компании MSM Group, а его деятельность окутана тайной. Сотрудники ежедневно проходят проверки безопасности и проходят через металлоискатели, а также им запрещено приносить мобильные телефоны на территорию предприятия.

С момента вторжения в Украину эта компания, базирующаяся в Гренаде, сосредоточилась преимущественно на производстве боеприпасов различных калибров и компонентов ракет для поставок в Украину. После нескольких лет неопределенности, в ходе которых даже обсуждалось её закрытие, сейчас она явно расширяется.

Это уже второй инцидент на заводе за чуть более двух недель. 13 октября правительство автономной области Андалусия объявило предварительную стадию чрезвычайной ситуации после того, как на дороге рядом перевернулся грузовик, перевозивший опасные минометные снаряды.

Напомним, пожар вспыхнул поздно вечером 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO недалеко от села Горные Верпища в центральной части страны.

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