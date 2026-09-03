У Мюнхені підпалили будмайданчик оборонної компанії 

Німецька поліція розслідує спробу нападу на оборонну компанію після того, як у Мюнхені невідомі кинули запалювальні пристрої на будівельний майданчик перед штаб-квартирою Rohde & Schwarz.

Про це повідомила Баварська телерадіомовна корпорація (BR), передає "Європейська правда".

Близько опівночі в Мюнхені з автомобіля на будівельний майданчик перед штаб-квартирою технологічної компанії Rohde & Schwarz було кинуто запальні пристрої. Один із них спалахнув біля будівельних контейнерів перед офісом компанії.

Поліцейський патруль негайно прибув на місце події та загасив вогонь. У результаті пожежі ніхто не постраждав, а полум'я не дісталося до приміщень компанії.

На місці події рятувальники виявили ще один запальний пристрій, який не спалахнув. Його знешкодили фахівці Баварського державного управління кримінальної поліції.

У ході розшуку поліцейські затримали двох підозрюваних на сусідній заправці. За даними поліції, це 28-річна жінка та 38-річний чоловік. Обидва є громадянами Болгарії.

Поки що їх зв’язок з інцидентом не встановлено. Інформації про можливі мотиви також немає.

Технологічна група Rohde & Schwarz активно працює в таких сферах, як технології безпеки та зв'язок для урядових установ та військових.

Варто зауважити, що в березні компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з українським виробником дронів Pegasus Arms. Разом вони мали співпрацювати у розробці новітніх систем розвідки.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії WB Electronics, що виробляє безпілотники для польської та української армій, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів у місті Скаржисько-Каменна була диверсією.

Данські спецслужби попередили, що російські спецслужби вже ведуть підготовку для організації диверсій на об’єктах військово-промислового комплексу країни.

За даними The Telegraph, Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.