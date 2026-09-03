Данські спецслужби попередили про наростаючу загрозу диверсій Росії проти ОПК

Данські спецслужби попередили, що російські спецслужби вже ведуть підготовку для організації диверсій на об’єктах військово-промислового комплексу країни.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

Служба розвідки та безпеки Данії (PET) у коментарі Berlingske підтвердила, що має дані про планування Росією диверсій на території країни.

"Це не просто попередження про загрозу, яка може з’явитися… Ми вже бачимо планування, дуже конкретне", – сказав очільник контррозвідки у PET Еміль Гресгольм.

За його словами, першочерговою ціллю є компанії оборонно-промислового комплексу, дотичні до військової допомоги Україні.

"Ми викрили конкретні приклади, як Росія намагається вербувати звичайних данських громадян у соцмережах та на онлайн-платформах для таких завдань, як фотографування компаній чи об’єктів, щоб використати їх для планування. Якщо звичайні данці допоможуть російським спецслужбам – це надзвичайно серйозно, хай то умисно чи неумисно", – зазначив посадовець у коментарі TV2.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Швеція після цього скликала Раду нацбезпеки щодо наявності подібних загроз для себе.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на польському заводі виробника дронів була диверсією.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.