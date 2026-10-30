В Парижі заборонили ходу "жовтих жилетів" та запровадили комендантську в кількох районах

Префектура поліції Парижа заборонила акцію протесту руху "жовтих жилетів", яка планувала провести суботню ходу від Бастилії до центральної площі французької столиці.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Префектура Парижа не дозволила руху "жовтих жилетів" пройти ходою від Бастилії до Площі Згоди, перенаправивши їх на інший маршрут між Порт-де-Баньоле та Порт-де-Шарантон, що на окраїнах міста.

У префектурі пояснили, що маршрут, запропонований рухом, несумісний з вимогами громадського порядку через наявність там численних поліцейських дільниць, відділень банків, магазинів та закладів швидкого харчування.

Профспілки мають намір оскаржити це рішення у суді.

Префектура поліції Парижа також видала постанову про запровадження комендантської години в окремих районах столиці з 31 жовтня по 2 листопада. Комендантська година діятиме з 23:00 до 6:00 на площі Республіки та навколо району Ле-Аль.

Іншим розпорядженням префектури з 8:00 до 23:30 суботи встановлюється "захисна зона, в межах якої регулюються доступ та пересування людей" навколо вокзалів "Гар-дю-Нор" та "Гар-де-Ліон". Рух пішоходів там буде заборонено, за винятком мешканців прилеглої території та осіб, що мають на це право.

У межах захисних зон заборонені зібрання "протестного характеру". Щоб потрапити туди, особи повинні пройти безпекові перевірки, а також надати на огляд багаж та транспортні засоби.

Як повідомлялося, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій у Франції у суботу, 31 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про розгортання кількох тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Нуньєс звернувся до міських органів влади із попередженням про високий ризик насильства та правопорушень під час протестів, запланованих на суботу, 31 жовтня.

Більше про протести у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції