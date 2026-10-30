В Париже запретили шествие "желтых жилетов" и ввели комендантский час в нескольких районах

Префектура полиции Парижа запретила акцию протеста движения "желтых жилетов", которое планировало провести в субботу шествие от Бастилии до центральной площади французской столицы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Префектура Парижа не разрешила движению "желтых жилетов" пройти шествием от Бастилии до Площади Согласия, перенаправив их на другой маршрут между Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, расположенными на окраинах города.

В префектуре пояснили, что маршрут, предложенный движением, несовместим с требованиями общественного порядка из-за наличия там многочисленных полицейских участков, отделений банков, магазинов и заведений быстрого питания.

Профсоюзы намерены обжаловать это решение в суде.

Префектура полиции Парижа также издала постановление о введении комендантского часа в отдельных районах столицы с 31 октября по 2 ноября. Комендантский час будет действовать с 23:00 до 6:00 на площади Республики и вокруг района Ле-Аль.

Другим распоряжением префектуры с 8:00 до 23:30 в субботу устанавливается "защитная зона, в пределах которой регулируются доступ и передвижение людей" вокруг вокзалов "Гар-дю-Нор" и "Гар-де-Лион". Движение пешеходов там будет запрещено, за исключением жителей прилегающей территории и лиц, имеющих на это право.

В пределах защитных зон запрещены собрания "протестного характера". Чтобы попасть туда, лица должны пройти проверки безопасности, а также предоставить для досмотра багаж и транспортные средства.

Как сообщалось, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям во Франции в субботу, 31 октября.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании 70 тысяч правоохранителей во время протестов в субботу, 31 октября.

Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.

Подробнее о протестах во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции