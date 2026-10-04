До Києва прибув канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як зазначено, своїм візитом Мерц хоче запевнити Україну в подальшій підтримці у боротьбі з російським вторгненням.

Джерела агентства повідомляють, що ця підтримка включатиме дрони-перехоплювачі та зброю дальньої дії.

"Якщо Росію не зупинити, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", – заявив Мерц після прибуття до української столиці поїздом.

Його супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів.

За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання тисяч дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії.

Нещодавно Мерц говорив, що працює над пошуком рішень для посилення української протиповітряної оборони, що є найбільшою слабкістю Києва наразі.

Перед тим український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.

"Європейська правда" також повідомляла з посиланням на джерела про можливість того, що певна з держав-членів ЄС чи кілька держав передасть Україні вже наявні в неї перехоплювачі для Patriot, а Україна використає кошти з 90-мільярдного кредиту на замовлення такої ж кількості ракет для цієї держави у виробника у США.