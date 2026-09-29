Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що працює над пошуком рішень для посилення української протиповітряної оборони, що є найбільшою слабкістю Києва наразі.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

В ході брифінгу у Берліні Мерц розповів, що в особистих розмовах з низкою глав держав і урядів світу він намагається забезпечити поповнення засобів ППО для України.

"Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання", – зазначив канцлер.

Мерц також повідомив, що разом з європейськими партнерами інтенсивно консультується щодо посилення допомоги Україні перед засіданням Європейської Ради, що відбудеться 15-16 жовтня в Брюсселі.

Йдеться, зокрема, "про дуже конкретну допомогу українському бюджету" та способи використати всі можливості для посилення ППО, додав він.

Мерц запевнив, що він зі свого боку зробив би все, щоб допомогти Україні пережити, "імовірно, дуже-дуже важку зиму".

У вівторок український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.

"Європейська правда" також повідомляла з посиланням на джерела про можливість того, що певна з держав-членів ЄС чи кілька держав передасть Україні вже наявні в неї перехоплювачі для Patriot, а Україна використає кошти з 90-мільярдного кредиту на замовлення такої ж кількості ракет для цієї держави у виробника у США.