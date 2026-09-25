Джерело: у ЄС 28 вересня обговорять, хто передасть Україні свою "чергу" на PAC-3

Міністри оборони держав-членів Європейського Союзу у понеділок, 28 вересня, у Брюсселі обговорять потреби України у ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, зокрема, можливість того, щоб держави-члени поступилися Україні своєю чергою на закупівлі в американського виробника Lockheed Martin.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з плануванням дискусій міністрів оборони ЄС.

ЄС 28 вересня проведе дискусію щодо планування забезпечення України перехоплювачами для Patriot.

Держави-члени ЄС розуміють, що Україна потребує перехоплювачів "якомога швидше", розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він повідомив, що частина ракет для Patriot буде надана безпосередньо Сполученими Штатами в рамках механізму PURL.

"Ще частина може бути надана, якщо держави погодяться обміняти свої замовлення з Україною", – розповів високопосадовець. Він підкреслив, що Рада ЄС на рівні міністрів оборони 28 вересня "стане ще однією можливістю тиснути на держави-члени задля цього".

Оновлено 13:55 За інформацією іншого джерела "Європейської правди" в євроінституціях, обговорюється також можливість того, що певна з держав-членів ЄС передасть Україні вже наявні в неї перехоплювачі для Patriot, а Україна використає кошти з 90-мільярдного кредиту на замовлення такої ж кількості ракет для цієї держави у виробника у США.

За даними "ЄвроПравди", такою державою може стати Іспанія або Греція.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США прийняв остаточне рішення, і Україна отримає ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Раніше Зеленський повідомив про домовленість про пакет ракет до Patriot з однією з держав, назва якої не розголошується.

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