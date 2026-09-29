Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав

Президент Володимир Зеленський на тлі чергового російського удару по українських регіонах й столиці зокрема подякував двом українським партнерам за посилення ППО.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У вівторок, 29 вересня, Зеленський заявив, що Україні вдалося збити балістику, якою Росія атакувала Київ вночі.

У цьому контексті він подякував "американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього". Окрім цього, він також відзначив Францію та Німеччину "за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами".

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", – наголосив Зеленський.

За словами українського президента, останній російський удар пошкодив депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна.

Також він додав, що під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина, де пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу делегації ЄС. Вона теж підтвердила, що Україна потребує більше ППО та тиску на Росію.