В Киев прибыл канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отмечается, своим визитом Мерц хочет заверить Украину в дальнейшей поддержке в борьбе с российским вторжением.

Источники агентства сообщают, что эта поддержка будет включать дроны-перехватчики и оружие дальнего действия.

"Если Россию не остановить, её военная машина рано или поздно обернётся против нас", – заявил Мерц после прибытия в украинскую столицу на поезде.

Его сопровождают министр экономики Екатерина Райхе и 10 руководителей компаний из оборонного и энергетического секторов.

По данным правительственных источников, Мерц намерен дать Украине обещания о дальнейшей финансовой и военной поддержке, в частности о поставках тысяч дронов-перехватчиков и ускорении производства оружия дальнего действия.

Недавно Мерц заявлял, что работает над поиском решений для укрепления украинской противовоздушной обороны, которая в настоящее время является самым большим слабым местом Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки ПВО от ряда государств.

"Европейская правда" также сообщала со ссылкой на источники о возможности того, что одна из стран-членов ЕС или несколько государств передадут Украине уже имеющиеся у них перехватчики для Patriot, а Украина использует средства из 90-миллиардного кредита на заказ такого же количества ракет для этого государства у производителя в США.