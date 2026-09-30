ЗМІ: Росія погрожує НАТО ядерною зброєю на тлі напруження в країнах Балтії

Росія попередила НАТО, що буде готова застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати її Калінінградську область.

Про це пише Reuters з посиланням на документ, надісланий НАТО від РФ, інформує "Європейська правда".

У документі Москва звинуватила Альянс у "небезпечному та необдуманому курсі", що несе "високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту".

У документі також йшлося про можливість "російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу з самого початку".

"Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни", – йдеться в дипломатичній ноті.

У письмовій відповіді НАТО, з якою ознайомилося видання, зазначено, що НАТО є оборонним альянсом, зобов’язаним протидіяти загрозам для своїх членів з усіх боків.

"Жодні навчання чи дії НАТО не становлять загрози для території Російської Федерації. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити своє безпідставне повномасштабне вторгнення в Україну. Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію утриматися від дедалі більш безрозсудних дій щодо членів Альянсу та припинити свою безвідповідальну ядерну риторику", – відповіли в Альянсі.

Нагадаємо, раніше у Литві назвали нові російські погрози щодо Калінінграда психологічним тиском.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ.