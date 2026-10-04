В ЕС отреагировали на новые угрозы РФ в адрес иностранных дипломатов и призыв покинуть Киев

В Еврокомиссии отреагировали на заявление Министерства иностранных дел России, которое призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по украинской столице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Представитель ЕК отметил, что угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве Москва пытается запугать Европу, чтобы та сократила поддержку Украины.

В то же время пресс-секретарь добавил, что делегация ЕС работает в украинской столице в обычном режиме.

"Это не первый раз, когда Россия выдвигает такие угрозы. Это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает войну и теряет самоконтроль", – сказал Виганд.

Он добавил, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, разоблачать безответственные и опасные действия России и все больше усиливать давление на нее.

По его словам, Евросоюз продолжает работу над самыми масштабными в истории санкциями против России. Кроме того, 28 сентября ЕС ввел новые санкции в связи с депортацией украинских детей.

Недавно в ЕС также осудили ядерные угрозы России в адрес государств-членов НАТО.

Этот комментарий стал ответом на документ РФ в адрес НАТО, в котором заявлялось о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.