У Єврокомісії прокоментували ядерні погрози Росії в бік НАТО

Європейський Союз засуджує ядерні погрози Росії у бік держав-членів НАТО та не потрапить в російську пастку, яка має за мету нагнітання страху та залякування.

Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" щодо російського листа в НАТО з погрозами застосування ядерної зброї.

У Єврокомісії назвали ядерну риторику Москви "безвідповідальною".

"Що стосується цього повідомлення, переданого НАТО, дозвольте мені послатися на чітку реакцію НАТО, яку ми вітаємо. І ми, звичайно, засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії", – заявив Віганд.

За його словами, Євросоюз не має наміру сприяти поширенню російських погроз.

"ЄС не потрапить у російську пастку, і ми не будемо посилювати тактику залякування та нагнітання страху з боку Москви", – сказав речник.

Віганд також зазначив, що ЄС тісно співпрацює з НАТО у протидії російським загрозам, але відмовився розкривати деталі комунікації між Євросоюзом та Альянсом з цього питання.

Водночас у Єврокомісії уточнили, що безпосередньо від Росії такого листа отримували.

"Листа до Комісії не було", – зазначила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Раніше стало відомо, що Росія передала НАТО документ, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

У НАТО у відповідь наголосили на оборонному характері Альянсу та закликали Росію припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема, наголосив, що Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.