Фіцо скасував виступ на передвиборчому мітингу в Сербії на підтримку Вучича

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував свій виступ на мітингу в Белграді на підтримку Александра Вучича як кандидата на посаду прем’єр-міністра Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rapporteur.

Вучич неодноразово оголошував Фіцо своїм почесним гостем на "Белград-Арені", і до самого початку мітингу очікувалося, що той все-таки з’явиться.

Однак у пресслужбі словацького прем’єра раніше заявили, що той скасував виступ після того, як лікар порадив йому утриматися від авіаперельотів.

Незважаючи на скасування візиту, підготовлену промову Фіцо зачитали перед тисячами прихильників правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) у суботу.

"Я підтримую Александра, бо він не дозволяє нікому зі світу, хай яким би могутнім він не був, керувати вашою країною. Він прислухається лише до вас, народу Сербії", – зазначив Фіцо у своїй підготовленій промові.

Фіцо також заявив, що Сербія стикається з новими умовами вступу до ЄС через свою наполегливість у захисті суверенітету.

Студентський рух, який є головним суперником Вучича на виборах, висміяв відмову Фіцо, заявивши, що той "отримав довідку від лікаря", щоб уникнути участі.

9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

Читайте більше у статті: "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.