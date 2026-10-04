Фицо отменил выступление на предвыборном митинге в Сербии в поддержку Вучича

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил своё выступление на митинге в Белграде в поддержку Александра Вучича как кандидата на пост премьер-министра Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rapporteur.

Вучич неоднократно объявлял Фицо своим почетным гостем на "Белград-Арене", и до самого начала митинга ожидалось, что тот все-таки появится.

Однако в пресс-службе словацкого премьера ранее заявили, что тот отменил выступление после того, как врач посоветовал ему воздержаться от авиаперелетов.

Несмотря на отмену визита, подготовленную речь Фицо зачитали перед тысячами сторонников правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в субботу.

"Я поддерживаю Александра, потому что он не позволяет никому из внешнего мира, каким бы могущественным он ни был, управлять вашей страной. Он прислушивается только к вам, народу Сербии", – отметил Фицо в своей подготовленной речи.

Фицо также заявил, что Сербия сталкивается с новыми условиями вступления в ЕС из-за своей настойчивости в защите суверенитета.

Студенческое движение, являющееся главным соперником Вучича на выборах, высмеяло отказ Фицо, заявив, что тот "получил справку от врача", чтобы избежать участия.

9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

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