Матернова: все посольства стран ЕС остаются в Киеве

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России.

Об этом она заявила в комментарии "Суспильному", сообщает "Европейская правда".

Так Матернова отреагировала на заявление Министерства иностранных дел России, которое призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по украинской столице.

По её словам, эти угрозы дипмиссиям со стороны России – проявление разочарования из-за отсутствия преимущества на поле боя.

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран Европейского Союза. Мы находимся в тесном контакте. Поэтому мы здесь. Консультативная миссия ЕС остается, и посольства ЕС тоже. У нас 25 государств-членов имеют посольства в Киеве, и все они остаются. Россия уже несколько раз высказывала подобные угрозы, и, на мой взгляд, это признак разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя", – сказала Матернова.

Посол также заверила, что, несмотря на угрозы России, ЕС не прекратит поддерживать Украину.

"Они пытаются заставить нас меньше поддерживать Украину. Но мы, я думаю, только еще больше настроены продолжать эту поддержку. Существуют Венские конвенции, которые регулируют для всего мира вопросы деятельности дипломатических миссий, и России лучше не испытывать их на прочность", – сказала дипломат.

Недавно в ЕС также осудили ядерные угрозы России в адрес государств-членов НАТО.

Этот комментарий стал ответом на документ РФ в адрес НАТО, в котором заявлялось о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.