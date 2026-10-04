В МИД Польши заявили, что не планируют вносить изменения в работу своего посольства в Киеве

В польском министерстве иностранных дел заявили, что не планируют вносить изменения в работу посольства Польши в Киеве.

Об этом говорится в официальном аккаунте МИД Польши в X, сообщает "Европейская правда".

Об этом в Польше заявили на фоне угроз со стороны России в адрес иностранных дипломатов в Украине.

"Польша непоколебимо поддерживает Украину, её право на самоопределение и территориальную целостность. Мы продолжим решительно реагировать на безответственные и опасные действия России и вместе с нашими союзниками наращивать давление на Кремль. Мы не намерены менять работу посольства Польши в Киеве", – говорится в сообщении.

Дальнейшие угрозы со стороны России и призывы к дипломатам покинуть Киев свидетельствуют о том, что Кремль пытается запугать Европу и подорвать нашу поддержку Украины, считают в польском МИД.

"Однако угрозы, противоречащие принципам международного права, не принесут желаемого эффекта. Россия не сумеет ни измотать Украину, ни поколебать европейскую солидарность с украинским народом", – написали в МИД Польши.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы.

Ранее в Еврокомиссии также отреагировали на угрозы РФ и заявили, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину и все больше усиливать давление на страну-агрессора.