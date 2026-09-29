У Франції школярі блокують ліцеї та вступають у сутички з поліцією

У Франції учні ліцеїв продовжують акції протесту, блокуючи навчальні заклади та вступаючи в сутички з поліцією.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у вівторок, 29 вересня, у низці французьких міст підлітки підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

За даними освітніх органів, у регіоні Іль-де-Франс було заблоковано близько десяти ліцеїв. Акції також відбулися в Парижі, Ліллі, Нанті, Марселі, Бордо та Ліоні.

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Зокрема, як зазначається, в Ліллі учні в масках підпалювали сміттєві баки біля ліцею; також були пошкоджені автобусні зупинки та рекламні щити.

У Нанті десятки сміттєвих баків використали для перекриття входу до ліцею "Габріель Гіст’о", а в Парижі біля ліцею "Араго" сталося протистояння між приблизно 30 учнями та поліцейськими.

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Близько 80 школярів зібралися біля ліцею "Ламартін" у Парижі. Вони скандували гасла: "Більше годин занять, ніж сну" та "З 08:00 до 18:00 – ми учні чи заарештовані?"

Протести пов’язані з невдоволенням учнів умовами навчання. Серед їхніх вимог: зміни у розкладі, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, а також покращення умов у перегрітих класах під час нещодавніх хвиль спеки.

Паралельно французькі профспілки проводять загальнонаціональні демонстрації та страйки проти бюджетної політики уряду.

Французькі профспілки пожежників закликали до загальнонаціонального страйку у вересні, звинувативши уряд у відсутності належної підтримки під час літньої спеки, яка спричинила численні пожежі.