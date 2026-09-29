У Франції школярі блокують ліцеї та вступають у сутички з поліцією
Новини — Вівторок, 29 вересня 2026, 14:35 —
У Франції учні ліцеїв продовжують акції протесту, блокуючи навчальні заклади та вступаючи в сутички з поліцією.
Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у вівторок, 29 вересня, у низці французьких міст підлітки підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.
За даними освітніх органів, у регіоні Іль-де-Франс було заблоковано близько десяти ліцеїв. Акції також відбулися в Парижі, Ліллі, Нанті, Марселі, Бордо та Ліоні.
Зокрема, як зазначається, в Ліллі учні в масках підпалювали сміттєві баки біля ліцею; також були пошкоджені автобусні зупинки та рекламні щити.
У Нанті десятки сміттєвих баків використали для перекриття входу до ліцею "Габріель Гіст’о", а в Парижі біля ліцею "Араго" сталося протистояння між приблизно 30 учнями та поліцейськими.
Близько 80 школярів зібралися біля ліцею "Ламартін" у Парижі. Вони скандували гасла: "Більше годин занять, ніж сну" та "З 08:00 до 18:00 – ми учні чи заарештовані?"
Протести пов’язані з невдоволенням учнів умовами навчання. Серед їхніх вимог: зміни у розкладі, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, а також покращення умов у перегрітих класах під час нещодавніх хвиль спеки.
Паралельно французькі профспілки проводять загальнонаціональні демонстрації та страйки проти бюджетної політики уряду.
Французькі профспілки пожежників закликали до загальнонаціонального страйку у вересні, звинувативши уряд у відсутності належної підтримки під час літньої спеки, яка спричинила численні пожежі.