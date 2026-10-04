Во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены в результате протестов

Министр образования Франции Эдуар Жефрей подвел итоги недели, которая ознаменовалась насилием и многочисленными случаями вандализма в лицеях по всей Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По крайней мере 24 школы из всех, затронутых протестами, были подожжены или разгромлены в течение прошлой недели.



"От 400 до 500 школ приостановили занятия" в пятницу. По меньшей мере 24 школы были подожжены или разгромлены, а 78 работников системы образования получили ранения с начала событий", – уточнил Эдуард Жефрей.

Напомним, французские протесты против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий вспыхнули в Парижском регионе в прошлом месяце, но становятся все более жестокими по мере распространения по всей стране: десятки людей получили ранения, а полиция задержала сотни человек. В пятницу, 2 октября, будут закрыты сотни школ на фоне протестов старшеклассников

Протестующие собираются возобновить митинги со вторника, 6 октября.