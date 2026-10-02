У Франції 2 жовтня будуть закриті сотні шкіл на тлі протестів старшокласників

Очікується, що сотні шкіл у Франції будуть залишатися закритими в п’ятницю, 2 жовтня, після того, як ​студентські протести, що розпочалися через невдоволення у сфері освіти, переросли ‌у насильство в деяких місцях.

Про це заявив міністр освіти Франції Едуард Гефрей пізно у четвер, 1 жовтня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Гефрей заявив, що 2 жовтня у Франції буде закрито "понад 400 шкіл та інших навчальних закладів".

За словами співрозмовника агентства, яке наближене до прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, спецслужби повідомили на кризовій нараді в четвер, що протестний рух було ініційовано політиками з крайньої лівиці, зокрема членами партії "Нескорена Франція".

Втім, депутат від цієї партії Луї Бояр у коментарях французьким телеканалам заперечив це твердження.

Протести проти нестачі вчителів та занедбаного стану шкільних будівель спалахнули в Паризькому регіоні минулого місяця, але ставали дедалі жорстокішими в міру поширення по всій країні: десятки людей отримали поранення, а поліція затримала сотні осіб.

Лекорню попросив своїх міністрів скасувати поїздки на найближчі дні у зв’язку з протестами старшокласників, що супроводжуються блокуванням доріг.