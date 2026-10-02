У Франції 2 жовтня будуть закриті сотні шкіл на тлі протестів старшокласників
Очікується, що сотні шкіл у Франції будуть залишатися закритими в п’ятницю, 2 жовтня, після того, як студентські протести, що розпочалися через невдоволення у сфері освіти, переросли у насильство в деяких місцях.
Про це заявив міністр освіти Франції Едуард Гефрей пізно у четвер, 1 жовтня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Гефрей заявив, що 2 жовтня у Франції буде закрито "понад 400 шкіл та інших навчальних закладів".
За словами співрозмовника агентства, яке наближене до прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, спецслужби повідомили на кризовій нараді в четвер, що протестний рух було ініційовано політиками з крайньої лівиці, зокрема членами партії "Нескорена Франція".
Втім, депутат від цієї партії Луї Бояр у коментарях французьким телеканалам заперечив це твердження.
Протести проти нестачі вчителів та занедбаного стану шкільних будівель спалахнули в Паризькому регіоні минулого місяця, але ставали дедалі жорстокішими в міру поширення по всій країні: десятки людей отримали поранення, а поліція затримала сотні осіб.
Лекорню попросив своїх міністрів скасувати поїздки на найближчі дні у зв’язку з протестами старшокласників, що супроводжуються блокуванням доріг.