США вивели усі бомбардувальники з авіабази у Британії після замаху на теракт

Військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд", де наприкінці вересня сталась спроба теракту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Представник Пентагону підтвердив у неділю виведення бомбардувальників ВПС США, зокрема моделей B-1, B-2 та B-52.

"Бомбардувальники ВПС США регулярно виконують польоти по всьому світу для забезпечення глобальної боєготовності та виконання оперативних завдань", – зазначив він.

"Хоча оперативна безпека не дозволяла нам підтверджувати переміщення наших ресурсів і сил у режимі реального часу, зараз ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, які були розгорнуті на базі RAF "Фейрфорд", повернулися на свої бази у Сполучених Штатах", – сказав представник Пентагону.

За його словами, льотчики, які керують американськими бомбардувальниками, зокрема літаками B-1, B-2 та B-52, залишаються готовими до завдання точних ударів у будь-якій точці світу в будь-який час – у тому числі в рамках операцій із зльоту та повернення на континентальну частину США.

Два джерела в Пентагоні повідомили NBC News, американській партнерській мережі Sky News, що серед прискорено виведених щонайменше 12 бомбардувальників було кілька літаків, які щойно прибули на базу в рамках ротації.

База "Фейрфорд" є важливою базою для військових операцій США. Вона слугує "основним передовим оперативним пунктом для бомбардувальників у Європі для Командування глобального удару ВПС США".

У березні на військову базу прибула низка американських бомбардувальників B-1 Lancer у рамках операцій США після початку війни з Іраном.

Виведення бомбардувальників відбувається на тлі того, як Дональд Трамп зважує варіанти ведення війни проти Ірану – включаючи нові удари – попри свої початкові обіцянки американцям, що кампанія триватиме лише кілька тижнів.

Кореспондент Sky News у США Девід Блевінс зазначив, що є припущення, що виведення бомбардувальників може сигналізувати про зміну курсу Білого дому.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту.