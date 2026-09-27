У Британії затримали кількох осіб через інциденти з вибухівкою біля авіабази США
У Британії затримали кількох чоловіків та евакуювали житлові будинки навколо Велфорда після того, як поблизу американської авіабази у графстві Глостершир було оголошено про серйозний інцидент.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.
Кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу американської авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир, повідомила поліція.
Спеціалізована військова група з розмінування перебуває на місці події у Велфорді, де проводить огляд низки транспортних засобів. Озброєні поліцейські охороняють кордон поблизу села, що знаходиться лише за кілька кілометрів від військової бази США.
У цьому районі було помічено значну кількість служб екстреної допомоги, зокрема групу реагування на небезпечні ситуації.
За даними поліції Глостерширу, мешканців Велфорда евакуюють до найближчого розважального центру.
"Наразі в районі Велфорда проводиться евакуація низки будинків після оголошення надзвичайної ситуації. Це сталося після затримання кількох чоловіків за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини", – повідомили у поліції.
Там запевнили, що "інцидент перебуває під контролем" правоохоронців.
"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами та реалізуємо наші добре відпрацьовані плани", – додали у поліції.
Про інцидент стало відомо після того, як агенція Reuters поінформувала про посилення заходів безпеки на американській авіабазі Фейрфорд у Глостерширі.
У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.
База Фейрфорд у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.
Як писало Financial Times у серпні, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.
У НАТО тоді відповіли, що готові протистояти будь-якій загрозі й завжди робитимуть все необхідне для захисту всіх союзників.