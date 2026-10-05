США вывели все бомбардировщики с авиабазы в Британии после попытки теракта

Военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд", где в конце сентября произошла попытка теракта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Представитель Пентагона подтвердил в воскресенье вывод бомбардировщиков ВВС США, в частности моделей B-1, B-2 и B-52.

"Бомбардировщики ВВС США регулярно совершают полеты по всему миру для обеспечения глобальной боеготовности и выполнения оперативных задач", – отметил он.

"Хотя соображения оперативной безопасности не позволяли нам подтверждать перемещение наших ресурсов и сил в режиме реального времени, сейчас мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на базе RAF "Фэйрфорд", вернулись на свои базы в Соединенных Штатах", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, пилоты, управляющие американскими бомбардировщиками, в частности самолетами B-1, B-2 и B-52, остаются готовыми наносить точные удары в любой точке мира в любое время – в том числе в рамках операций по взлету и возвращению на континентальную часть США.

Два источника в Пентагоне сообщили NBC News, американской партнерской сети Sky News, что среди ускоренно выведенных как минимум 12 бомбардировщиков было несколько самолетов, которые только что прибыли на базу в рамках ротации.

База "Фэйрфорд" является важной базой для военных операций США. Она служит "основным передовым оперативным пунктом для бомбардировщиков в Европе в рамках Командования глобального удара ВВС США".

В марте на военную базу прибыл ряд американских бомбардировщиков B-1 Lancer в рамках операций США после начала войны с Ираном.

Вывод бомбардировщиков происходит на фоне того, как Дональд Трамп взвешивает варианты ведения войны против Ирана – включая новые удары – несмотря на свои первоначальные обещания американцам, что кампания продлится всего несколько недель.

Корреспондент Sky News в США Дэвид Блевинс отметил, что есть предположение, что вывод бомбардировщиков может сигнализировать об изменении курса Белого дома.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что имеются "веские признаки" причастности Ирана к этому инциденту.