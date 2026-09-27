Трамп: затримані у Британії зловмисники хотіли завдати великої шкоди базі військ США

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі Фейрфорд у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Трамп прокоментував інцидент на авіабазі Фейрфорд у Британії, яку війська США використовували для проведення операцій проти Ірану, однак наразі влада не підтвердила і не встановила жодного зв’язку між підозрюваними та Іраном.

"Арешт у Великій Британії був фантастичним. Працювати з Британією було неймовірно добре", – сказав Трамп журналістам на льотному полі в штаті Іллінойс дорогою на гольф-турнір Presidents Cup у Чикаго.

"Ми розслідували їхню діяльність. Вони планували завдати великої шкоди нашій базі", – додав Трамп.

Президент США не повідомив про можливі мотиви передбачуваного злочину. "Ми давно за ними спостерігали, і ми їх взяли", – додав Трамп.

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

Згодом стало відомо, що розслідуванням займається контртерористична поліція, а затриманих підозрюють у підготовці теракту.

У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.