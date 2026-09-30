Британія заявляє про причетність Ірану до інциденту на авіабазі військ США

Велика Британія вважає, що Іран причетний до інциденту на британській авіабазі, якою користуються США, в результаті якого було заарештовано п’ятьох чоловіків за підозрою в тероризмі.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бернем заявив про певну роль Ірану в інциденті, хоч і не навів подробиць.

"Ми розповімо більше згодом, але можемо підтвердити… що, на нашу думку, Іран відіграв у цьому певну роль", – сказав він.

Заява Бернема пролунала після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інцидент на базі "Фейрфорд" "очевидно пов’язаний із діями іноземного суб’єкта".

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що уряд "протягом усього тижня спілкувався з нашими колегами у Сполучених Штатах, щоб пояснити, що тут відбувається і як все відбувається", і що він має "повну впевненість у тому, як британські служби безпеки вирішують цю ситуацію".

Іран раніше відкинув висловлені у ЗМІ припущення про те, що він причетний до інциденту з п’ятьма арештами, здійснених біля британської авіабази "Фейрфорд".

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

База "Фейрфорд" у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.