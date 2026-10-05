В Германии считают необоснованными требования компенсации из-за отменены программы фрегатов

В Министерстве обороны Германии прокомментировали требования нидерландской судостроительной компании Damen Schelde Naval Shipbuilding о выплате компенсации в размере 4,7 млрд евро в связи с отменой программы по строительству фрегатов типа F126 для Бундесвера.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства во время пресс-конференции, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель немецкого Минобороны подчеркнул, что претензии о возмещении убытков в связи с отменой заказа на военный фрегат безосновательны.

Пресс-секретарь добавил, что заказчик имеет право и обязан расторгнуть контракт, если компания не может выполнить заказ в рамках бюджета или в установленные сроки.

Этот спор берет свое начало с заказа Бундесвера в 2020 году. Тогда у нидерландской компании Damen Schelde Naval Shipbuilding было заказано четыре фрегата. Впоследствии министр обороны Германии Борис Писториус дополнил заказ еще двумя фрегатами.

В июне 2026 года Писториус прекратил проект, сославшись на несоблюдение сроков и бюджетных ограничений со стороны подрядчика.

После этого адвокат нидерландской верфи заявил, что компания требует от немецкого правительства 4,7 млрд евро за отмену заказа.