Bloomberg дізнався про плани Німеччини замовити фрегати і БТР на 7 млрд євро

Уряд Німеччини у межах заходів із модернізації збройних сил країни, Бундесверу, планує у 2024 році розмістити замовлення на два військово-морські фрегати й сотні бронетранспортерів на суму 7 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, владна коаліція Німеччини хоче скористатись опціоном на купівлю двох фрегатів типу F126 на загальну суму близько 3 мільярдів євро. Це доведе загальну кількість цих суден у Збройних силах ФРН до шести.

Решта 4 мільярдів євро стосується замовлення 900 бронетранспортерів Fuchs виробництва концерну Rheinmetall, причому перші поставки очікуються з 2025 року. Водночас ці закупівлі ще має схвалити Бундестаг.

Плани, про які дізнався Bloomberg, є частиною зусиль Німеччини із модернізації Бундесверу, викликаних повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Одразу після початку вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення військових витрат на додаток до звичайного річного оборонного бюджету, що становить близько 52 мільярдів євро.

Це дозволило Німеччині досягти мети НАТО щодо щорічного виділення на військові потреби щонайменше 2% ВВП у 2024 році – уперше з 2006 року, коли цей цільовий показник був погоджений на рівні Альянсу.

Також, як повідомлялось, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір посилити обороноздатність збройних сил країни за допомогою єдиного оперативного командування.