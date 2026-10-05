В Угорщині заявили, що їхнє посольство залишається в Києві

Посольство Угорщини в Україні заявило, що залишається в Києві, попри погрози Росії іноземним дипломатам.

Про це воно повідомило у Facebook, пише "Європейська правда".

Посольство Угорщини приєдналося такою заявою до керівників інших дипломатичних місій у Києві. Воно наголосило, що працівники диппредставництва країни залишаються в українській столиці.

"Посольство Угорщини в Києві також із занепокоєнням сприймає погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов’язана дотримуватися Віденської конвенції та міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві", – додали у заяві.

Нагадаємо, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози. Те ж саме наголосили і в МЗС Польщі.

Раніше в Єврокомісії теж відреагували на погрози РФ і заявили, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну й дедалі посилюватиме тиск на країну-агресора.