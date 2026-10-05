В Венгрии заявили, что их посольство остается в Киеве

Посольство Венгрии в Украине заявило, что остается в Киеве, несмотря на угрозы России в адрес иностранных дипломатов.

Об этом оно сообщило в Facebook, пишет "Европейская правда".

Посольство Венгрии присоединилось таким заявлением к руководителям других дипломатических миссий в Киеве. Оно подчеркнуло, что сотрудники диппредставительства страны остаются в украинской столице.

"Посольство Венгрии в Киеве также с беспокойством воспринимает угрозы МИД России в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и международное гуманитарное право. Мы остаемся в Киеве", – добавили в заявлении.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы. То же самое подчеркнули и в МИД Польши.

Ранее в Еврокомиссии также отреагировали на угрозы РФ и заявили, что ЕС и впредь будет поддерживать Украину и все больше усиливать давление на страну-агрессора.