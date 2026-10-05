Німеччина передала 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

До Фонду підтримки енергетики України уже надійшло 250 млн євро від Німеччини.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram, інформує "Європейська правда".

Про цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму, який провели у Києві під керівництвом президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду. Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки нашій енергетиці вже становить майже 807 млн євро", – написав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 жовтня у Києві Денис Шмигаль та міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе обговорили поставки зрідженого природного газу через німецьку інфраструктуру та залучення європейських компаній до роботи з українськими газосховищами.

Також Німеччина заявила про намір надати 50 млн євро на відновлення об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС.

Також під час візиту німецьких партнерів йшлося про підтримку України. Зокрема, Німеччина виділила комплексний пакет допомоги для України на понад 1,3 млрд євро. Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів (Drone Deal).