Україна та Німеччина готують Drone Deal
Новини — Неділя, 4 жовтня 2026, 17:31 —
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів (Drone Deal).
Про це він сказав на відкритті українсько-німецького бізнес-форуму, пише кореспондентка "Європейської правди".
Зеленський заявив, що Україна і Німеччина готують "багато різних домовленостей між країнами", зокрема він висловився й щодо угоди щодо дронів.
"Ми готуємо сильний Drone Deal (...) Сьогодні масово ми розуміємо, що безпека – питання номер один", – зазначив український президент.
Цього дня писали, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.
Також Зеленський розповів про "загальну вагу" домовленостей, які мають Україна та Німеччина.
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