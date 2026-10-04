Україна та Німеччина готують Drone Deal

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів (Drone Deal).

Про це він сказав на відкритті українсько-німецького бізнес-форуму, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що Україна і Німеччина готують "багато різних домовленостей між країнами", зокрема він висловився й щодо угоди щодо дронів.

"Ми готуємо сильний Drone Deal (...) Сьогодні масово ми розуміємо, що безпека – питання номер один", – зазначив український президент.

Цього дня писали, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.

Також Зеленський розповів про "загальну вагу" домовленостей, які мають Україна та Німеччина.