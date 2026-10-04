Шмигаль розкрив деталі домовленостей про підтримку Німеччини у сфері енергетики

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів про деталі фінансових та енергетичних угод з Німеччиною за результатами візиту канцлера Фрідріха Мерца та його команди до Києва.

Про це Шмигаль написав у Telegram, інформує Європейська правда.

Зокрема, Німеччина спрямувала до Фонду підтримки енергетики понад 557 млн євро. Про це йшлося на зустрічі Шмигаля з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

"З урахуванням нової анонсованої допомоги, на яку очікуємо найближчим часом, загальний внесок країни перевищить 800 млн євро. Ми зацікавлені у спільних проєктах у сфері розподіленої та маневрової генерації, накопичення енергії, модернізації електричних мереж і підстанцій, газової інфраструктури та захисту критичних об’єктів", – написав Шмигаль.

Щодо газової безпеки, міністри обговорили поставки зрідженого природного газу через німецьку інфраструктуру та залучення європейських компаній до роботи з українськими газосховищами.

Також Німеччина заявила про за намір надати 50 млн євро на відновлення об'єкта "Укриття" на ЧАЕС.

"Окремо обговорили український досвід у побудові укриттів на енергетичних обʼєктах. Готові співпрацювати разом із німецькими колегами над розробкою нових технічних рішень", – додав міністр енергетики.

Крім того Шмигаль запросив німецьких партнерів долучитися до роботи донорської конференції ЄБРР у Парижі 9 листопада.

Нагадаємо, 4 жовтня до Києва прибув Фрідріх Мерц, міністерка економіки Катеріна Райхе та 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів.

На зустрічах йшлося про підтримку України. Зокрема, Німеччина виділила комплексний пакет допомоги для України на понад 1,3 млрд євро. Крім того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів (Drone Deal).