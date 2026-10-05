Германия перечислила 250 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

В Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило 250 млн евро от Германии.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Об этом дополнительном взносе партнеры объявили вчера во время Украинско-немецкого бизнес-форума, который прошел в Киеве под руководством президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Сегодня средства уже зачислены в Фонд. Германия остается крупнейшим донором Фонда. Общий объем немецкой поддержки нашей энергетики уже составляет почти 807 млн евро", – написал Шмыгаль.

Напомним, 4 октября в Киеве Денис Шмыгаль и министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе обсудили поставки сжиженного природного газа через немецкую инфраструктуру и привлечение европейских компаний к работе с украинскими газохранилищами.

Также Германия заявила о намерении выделить 50 млн евро на восстановление объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, во время визита немецких партнеров речь шла о поддержке Украины. В частности, Германия выделила комплексный пакет помощи для Украины на сумму более 1,3 млрд евро. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах (Drone Deal).