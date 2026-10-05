Укр Рус Eng

На кордоні з Молдовою відновили роботу пункту пропуску після інциденту з дроном РФ

Новини — Понеділок, 5 жовтня 2026, 17:32 — Уляна Кричковська-Богданова

Державна прикордонна служба України поінформувала про відновлення пропускних операцій на одному з пунктів пропуску з Молдовою.

Про це йдеться у відповідному повідомленні, пише "Європейська правда".

Ввечері 5 жовтня у ДПСУ повідомили про те, що на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою відновили пропускні операції.

"Оформлення здійснюється в штатному режимі", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, цього дня робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку. В результаті інциденту транспортний засіб отримав пошкодження, а прикордонник отримав легкі травми. 

У суботу, 3 жовтня, національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів. У Службі повітряних операцій Національної армії повідомили, що у проміжку часу з 7:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

Пізніше міністр оборони Анатолій Носатий уточнив, що в інциденті були задіяні три ракети та два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах країни.

Згодом Міністерство оборони Молдови заявило про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі на тлі масованої ранкової атаки Росії по Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова інциденти Війна з РФ
Реклама: