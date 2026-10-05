Росія вдарила по КПП на кордоні між Молдовою і Україною, поранений прикордонник

Робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України та Молдови була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку. В результаті інциденту транспортний засіб отримав пошкодження, а прикордонник отримав легкі травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Рух транспорту від перехрестя доріг R-30 та R-31 (район Штефан-Воде) до Паланки тимчасово зупинено до завершення розслідування на місці події.

Патрульні перенаправляють транспорт до прикордонного пункту "Тудора", а водіям рекомендується оминати всю цю територію.

Згідно із заявою прикордонної поліції Молдови, інцидент стався 5 жовтня приблизно о 09:38.

"Прикордонна поліція разом із Митною службою постійно відстежує ситуацію з метою її контролю та підтримує контакт із компетентними органами України", – йдеться у повідомленні.

Громадянам настійно рекомендується утримуватися від поїздок у цей район. Якщо вони почують шум дронів або вибухи на кордоні, влада радить зберігати спокій, сховатися в приміщенні та отримувати інформацію виключно з офіційних джерел.

Водночас людей просять не наближатися до уламків літальних апаратів, боєприпасів чи інших підозрілих предметів і негайно телефонувати до служби 112.

У суботу 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів. У Службі повітряних операцій Національної армії повідомили, що у проміжку часу з 7:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

Пізніше міністр оборони Анатолій Носатий уточнив, що в інциденті були задіяні три ракети та два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах країни.

Згодом Міністерство оборони Молдови заявило про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі на тлі масованої ранкової атаки Росії по Україні.