На границе с Молдовой возобновили работу пункта пропуска после инцидента с дроном РФ

Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении пропускных операций на одном из пунктов пропуска с Молдовой.

Об этом говорится в соответствующем сообщении, пишет "Европейская правда".

Вечером 5 октября в ГПСУ сообщили, что на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на границе с Молдовой возобновили пропускные операции.

"Оформление осуществляется в штатном режиме", – добавили в ГПСУ.

Напомним, в этот день работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак на украинскую инфраструктуру, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку. В результате инцидента транспортное средство получило повреждения, а пограничник получил легкие травмы.

В субботу, 3 октября, национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет нескольких беспилотных летательных аппаратов. В Службе воздушных операций Национальной армии сообщили, что в промежутке времени с 7:45 до 8:00 национальное воздушное пространство пересекли пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже министр обороны Анатолий Носатый уточнил, что в инциденте были задействованы три ракеты и два дрона, обломки которых упали в четырёх районах страны.

Впоследствии Министерство обороны Молдовы заявило о шестом несанкционированном полёте в воздушном пространстве на фоне массированной утренней атаки России на Украину.