Польша увеличивает присутствие войск в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в понедельник объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.

Об этом сообщает Polskie Radio Lublin, пишет "Европейская правда".

Речь идет, в частности, о дальнейшем развитии подразделений 18-й механизированной дивизии, Авиационной академии в Демблине и вертолетной базы в аэропорту Свидника.

По словам Косиняка-Камиша, он принял решение разместить в районе Люблина одну из польских батарей противовоздушной системы Patriot. Он добавил, что это первый случай, когда польские Patriot появятся в Люблинском воеводстве.

"Люблинское воеводство насыщено военными, но этих подразделений станет еще больше", – заверил министр.

Среди планов развития войск в регионе глава Минобороны назвал формирование 18-й мотобригады, которая войдет в состав 18-й механизированной дивизии. По его словам, новые решения о размещении воинских подразделений предусматривают, в частности, территорию вблизи Ополя-Любельского и Понятовой, где будет расположено командование новой бригады.

Военное подразделение также должно появиться в Белгорае. Туда, в частности, планируют перебросить батальон в составе 18-й бригады, а также подразделения противовоздушной обороны. В Лукове, в свою очередь, может быть создана бригада беспилотных систем.

"Решение направлено на то, чтобы в перспективе сформировать даже бригаду беспилотных систем, то есть дронных войск. Беспилотные системы уже развиваются и будут развиваться в Вооруженных Силах Польши", – сказал министр.

На территории Собешина планируется расширить Демблинскую авиационную академию, которой в этом населенном пункте передадут несколько десятков гектаров земли.

"К этому добавляются инвестиции в районе Красника, где расположена база танков Abrams", – добавил министр.

Косиняк-Камыш также заявил, что в Свиднике речь идет о создании базы вертолетов Сухопутных войск.

Он напомнил, что, в частности, ударные вертолеты AH-64E Apache начнут поступать в Польшу в 2028 году. К этому времени должны быть урегулированы формальности, связанные с использованием военными аэродрома в Свиднике.

Напомним, ранее Косиняк-Камыш подтвердил подготовку законопроекта о готовности страны на случай войны и объяснил, почему это необходимо.

С 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.