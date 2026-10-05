У Франції від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів

Міністр освіти Франції Едуар Жеффре розповів, скільки старшокласників постраждали внаслідок протестів по країні.

Про це він сказав у понеділок, 5 жовтня, передає Le Figaro, пише "Європейська правда".

За словами Жеффре, від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів.

Він зазначив, що це сталося "внаслідок випадкових обставин, так і в результаті травм, завданих порушниками порядку".

Після зустрічі з кількома старшокласниками міністр повідомив, що вони були "вражені насильством, вчиненим сторонніми особами" перед їхніми школами.

"Це були молоді люди, яких вони не знали, які прибували групами, щоб стріляти з мінометів", – сказав Жеффре.

Цього дня префект департаменту Па-де-Кале, що на північному сході Франції, заявив, що під час протесту старшокласників серйозно постраждав учень середньої школи.

Рух протестів та блокад, розпочатий 17 вересня в регіоні Іль-де-Франс, поступово поширився на багато міст Франції. Учні, які взяли участь у акціях, вимагають збільшення кадрових та фінансових ресурсів для національної освіти, скаржаться на відсутність заміни вчителів, занедбані будівлі та надто насичені розклади занять. У п’ятницю правоохоронні органи затримали понад 1 700 осіб – загалом з понеділка їх кількість сягнула 5 тисяч.

У п’ятницю учнівські організації закликали продовжувати рух і призначили "акт III" на вівторок, 6 жовтня. Після зустрічі з міністром вони висловили жаль з приводу відсутності "конкретних заходів".

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести.