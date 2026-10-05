Во Франции с начала протестов старшеклассников пострадали 190 участников

Министр образования Франции Эдуар Жеффре сообщил, сколько старшеклассников пострадали в результате протестов по всей стране.

Об этом он заявил в понедельник, 5 октября, сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По словам Жеффре, с начала протестов старшеклассников пострадали 190 учеников.

Он отметил, что это произошло "как в результате случайных обстоятельств, так и в результате травм, нанесенных нарушителями порядка".

После встречи с несколькими старшеклассниками министр сообщил, что они были "потрясены насилием, совершенным посторонними лицами" перед их школами.

"Это были молодые люди, которых они не знали, которые прибывали группами, чтобы стрелять из минометов", – сказал Жеффре.

В этот день префект департамента Па-де-Кале, расположенного на северо-востоке Франции, заявил, что во время протеста старшеклассников серьезно пострадал ученик средней школы.

Движение протестов и блокад, начавшееся 17 сентября в регионе Иль-де-Франс, постепенно распространилось на многие города Франции. Учащиеся, принявшие участие в акциях, требуют увеличения кадровых и финансовых ресурсов для национального образования, жалуются на отсутствие замещения учителей, запущенные здания и чрезмерно насыщенные расписания занятий. В пятницу правоохранительные органы задержали более 1 700 человек – в общей сложности с понедельника их число достигло 5 тысяч.

В пятницу студенческие организации призвали продолжать движение и назначили "акт III" на вторник, 6 октября. После встречи с министром они выразили сожаление по поводу отсутствия "конкретных мер".

Напомним, в течение прошлой недели во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены из-за протестов.