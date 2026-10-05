Рубіо прокоментував заклик РФ до іноземних дипмісій покинути Київ

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи заклик РФ до іноземних дипломатів покинути Київ, заявив, що у Держдепі регулярно аналізують безпеку кожної дипломатичної місії у світі, однак наразі посольство у столиці України залишається працювати.

Як пише "Європейська правда", про це Рубіо сказав у коментарі журналістам 5 жовтня.

Глава дипломатії США зазначив, що росіяни вже кілька місяців звертаються з аналогічним закликом до іноземних дипломатів щодо їх роботи у Києві.

"Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати, чи ні… Вони (росіяни. – Ред.) вже кілька місяців попереджають дипломатів, щоб ті виїжджали, і я не думаю, що для когось є несподіванкою те, що Київ зазнає атак. Гадаю, це всім добре зрозуміло", – сказав Рубіо.

Як він додав, США щодня аналізують безпеку кожної дипломатичної місії у світі.

"Якщо виникає загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо. До цього моменту ми цього там (у Києві. – Ред.) не робили", – сказав Рубіо.

Міністерства закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

Те ж саме наголосили і в МЗС Польщі.

Раніше в Єврокомісії теж відреагували на погрози РФ і заявили, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну й дедалі посилюватиме тиск на країну-агресора.