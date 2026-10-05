Зеленський з прем’єром Нідерландів обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном підтримку ППО та військових.

Про це Зеленський заявив у себе на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що є можливість підсилити роботу F-16, які Нідерланди передали Україні.

"Обговорили, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними шахедами. Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами. Також обговорили інші ідеї для захисту критичної інфраструктури й посилення ППО. Вдячний за готовність допомагати", – зазначив президент України.

У відповідь Роб Єттен написав, що Нідерланди допоможуть з обслуговуванням літаків F-16.

"Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті. Для цього Україна потребує більше технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для свого флоту F-16. Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому", – написав прем’єр-міністр Нідерландів.

Також Зеленський поінформував Роба Єттена про майбутню зустріч у тристоронньому форматі Україна-США-Росія. Нагадаємо, американська сторона запропонувала ОАЕ як можливе місце проведення такої зустрічі.

Раніше Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном розповів, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках Rafale.

Також Бельгія планує цього року передати Україні три літаки F-16 після погодження цієї угоди з Францією.