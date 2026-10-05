Зеленский и премьер-министр Нидерландов обсудили укрепление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном вопросы поддержки ПВО и вооруженных сил.

Об этом Зеленский заявил в своем канале "Х", сообщает "Европейская правда".

В частности, Владимир Зеленский отметил, что есть возможность усилить работу F-16, которые Нидерланды передали Украине.

"Обсудили, как обеспечить большую защиту жизни от российской эскалации с помощью реактивных шахидов. Значительный процент сбитых дронов обеспечивают именно F-16, которые Нидерланды передали Украине, и есть возможности поддержать их работу соответствующими средствами. Также обсудили другие идеи по защите критической инфраструктуры и усилению ПВО. Благодарен за готовность помогать", – отметил президент Украины.

В ответ Роб Йеттен написал, что Нидерланды помогут с обслуживанием самолетов F-16.

"Дальнейшее укрепление украинской противовоздушной обороны – это буквально вопрос жизни и смерти. Для этого Украине требуется больше технического обслуживания, запчастей и боеприпасов для своего парка F-16. Я заверил, что Нидерланды помогут Украине в этом", – написал премьер-министр Нидерландов.

Также Зеленский проинформировал Роба Йеттена о предстоящей встрече в трехстороннем формате Украина-США-Россия. Напомним, американская сторона предложила ОАЭ в качестве возможного места проведения такой встречи.

Ранее Владимир Зеленский после беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale.

Также Бельгия планирует в этом году передать Украине три самолета F-16 после согласования этого соглашения с Францией.