Зеленський: США пропонують тристоронню зустріч з Україною та Росією, можливо, в ОАЕ

Сполучені Штати Америки запропонували організувати на технічному рівні тристоронню зустріч – Україна-Росія-США в ОАЕ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, американська сторона запропонувала ОАЕ як можливе місце проведення такої зустрічі.

"Американська сторона запропонувала підготувати й зустрітися в тристоронньому форматі на технічному рівні. Чекаємо від США пропозицій щодо дати. Щодо того, де – США запропонували Емірати", – сказав український президент.

За словами Володимира Зеленського, йому вдалося обговорити майбутню тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Тепер український президент повідомить про плани європейських союзників, а американський – російську сторону.

"У нас була зустріч з президентом, ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи вимагали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна: ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною, американці поговорять з "рускімі" і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і результатом", – заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Втім у Кремлі назвали таку зустріч "неможливою".